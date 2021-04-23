Злоумышленник, избив прохожего, похитил у него обручальное кольцо.

Следственным Управлением УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ (разбой).В конце декабря прошлого года в полицию обратился житель областного центра, заявивший о нападении на него и хищении имущества. Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции потерпевший рассказал, что шел по улице, когда внезапно путь ему преградил незнакомец, потребовавший отдать имеющиеся деньги. Получив отказ, злоумышленник начал избивать заявителя, после чего насильно снял с руки обручальное кольцо.Сумма причиненного собственнику материального ущерба составила 18 000 рублей.В течение нескольких дней сотрудники полиции установили личность и местонахождение фигуранта. В содеянном он сознался.Обвиняемый пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и сразу после хищения сдал кольцо в ломбард.Впоследствии похищенное имущество было изъято сотрудниками полиции.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.