В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Следственным отделением межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО г. Радужный возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная из одежды, находившейся при потерпевшем).Сотрудники полиции установили, что в конце апреля текущего года подозреваемый встретил на улице своего знакомого, который возвращался из магазина. За разговором, следуя по улице, подозреваемый заметил в кармане куртки приятеля деньги и незаметно вытащил их.Полицейские, получив информацию о совершенном преступлении, провели комплекс мероприятий, отработали круг лиц, возможно причастных к совершению кражи. В результате участковым уполномоченным полиции был установлен подозреваемый в совершении хищения. Вину свою мужчина признал и раскаялся в содеянном.