Владимирский оператор ООО «Биотехнологии», отвечающий за вывоз мусора из города, попытался обжаловать решение Управления Роспотребнадзора наказать компанию штрафом в 250 тысяч. Об этом

Владимирский оператор ООО «Биотехнологии», отвечающий за вывоз мусора из города, попытался обжаловать решение Управления Роспотребнадзора наказать компанию штрафом в 250 тысяч. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры. Проблемы у компании начались из-за огромного количества мусора в новогодние и рождественские праздники. Отходы подолгу не вывозились, в итоге горожане наблюдали горы мусорных мешков. Из-за этого «Биотехнологии», на