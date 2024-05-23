Выбран победитель и призеры регионального этапа конкурса «Мастер года». Участник, который занял первое место, будет представлять Владимирскую область на Всероссийском конкурсе в Тюмень. Им

Выбран победитель и призеры регионального этапа конкурса «Мастер года». Участник, который занял первое место, будет представлять Владимирскую область на Всероссийском конкурсе в Тюмень. Им стал известный в регионе преподаватель Владимирского техникума экономики и права, уроженец Кубы и кулинарный эксперт Анди Мартин Мартин. Под крылом победителя регионального этапа выпустилось около 200 поваров, некоторых из них даже