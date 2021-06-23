В рамках благоустройства приведут в порядок несколько улиц вблизи станции Крекшино.

В рамках благоустройства приведут в порядок несколько улиц вблизи станции Крекшино.Как только в столице были запущены Московские центральные диаметры (МЦД), жизнь москвичей изменилась в лучшее сторону. Путь на электричке стал комфортнее и быстрее. Преобразились многие железнодорожные платформы.Работы по созданию комфортной среды на МЦД продолжаются по сей день. В конце 2020 года завершилась реконструкция станции Крекшино, которая в будущем станет частью четвертного Московского центрального диаметра (МЦД-4). Здесь для пассажиров построили новую остановочную платформу с навесом на всю длину и подземный вестибюль с турникетами и кассами.Скоро преобразится и территория возле станции Крекшино. Около платформы сделают пешеходные и велосипедные дорожки, организуют движение наземного общественного транспорта.Для доступа к остановкам наземного транспорта продлят подземный переход через 1-ю Железнодорожную улицу. Также запланирована реконструкция 1-й и 2-й Железнодорожных улиц. От 2-й Железнодорожной улицы до станции обустроят комфортную пешеходную дорожку.Здесь же появятся дополнительные наземные пешеходные переходы, светофоры, площадки для парковки и проката велосипедов, стоянки такси, современные остановки общественного транспорта с отстойно-разворотными площадками, перехватывающие парковки для автомобилей, а также навесы, которые будут защищать пассажиров от осадков.Помимо этого, запланировано обновление инженерных коммуникаций, строительство сетей дождевой канализации (2,8 километра), наружного освещения (1,9 километра) и устройство закрытой системы отвода поверхностного стока.Напомним, станция Крекшино находится в поселенииМарушкинское между платформами Санино и Победа Киевского направления Московской железной дороги.Ранее "Дни.ру" о благоустройстве территории возле станции Окружная МДЦ-1. Здесь появятся велопарковки, стоянки такси, остановки наземного транспорта с отстойно-разворотным площадками. Вдоль Локомотивного проезда обустроят плоскостную автомобильную парковку. Также заменят обычные окна на шумозащитные в жилых домах 2, 4 и 4а в Гостиничном проезде.