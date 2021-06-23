Профилактические мероприятия проведены совместно с представителями РЖД.

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с представителями ОАО «РЖД» напомнили участникам дорожного движения о соблюдении правил безопасности.Участники мероприятия призвали водителей к повышенной бдительности при пересечении железнодорожных переездов и неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения, а также напомнили, что железнодорожный переезд - один из самых опасных участков дороги.Сотрудники Госавтоинспекции напомнили автовладельцам, что чаще всего ДТП происходят на нерегулируемых переездах, где водители, не убедившись в безопасности маневра, пытаются проехать перед близко идущим поездом. Также разъяснили ответственность за нарушение правил проезда железнодорожных путей.Полицейские напомнили, что при пересечении железнодорожного переезда водитель обязан руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, разметки, положением шлагбаума и указаниями дежурного по переезду, а также обязательно убедиться в отсутствии приближающегося поезда.Всем участникам акции вручили тематические памятки.