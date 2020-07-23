Из аварийного жилья в новое. В Киржаче Владимир Сипягин вручил ключи от новых квартир переселенцам. В новостройку на улице Фурманова переехало 9 семей. Жильё предоставляется в рамках

Из аварийного жилья в новое. В Киржаче Владимир Сипягин вручил ключи от новых квартир переселенцам. В новостройку на улице Фурманова переехало 9 семей. Жильё предоставляется в рамках федеральной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Люди, которым выделяются новые квартиры, жили раньше в ветхом жилье. Как правило, это старые дома без удобств и