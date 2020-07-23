Нарушения пожарной безопасности не устранили и теперь будут делать это по решению суда. Речь об Областной психиатрической больнице №2 на Содышке. Как сообщает региональная прокуратура, год

Нарушения пожарной безопасности не устранили и теперь будут делать это по решению суда. Речь об Областной психиатрической больнице №2 на Содышке. Как сообщает региональная прокуратура, год назад, в марте 2019, проверка МЧС выявила в медучреждении ряд грубых нарушений и выдала предписание. Исправить недостатки нужно было до марта 2020-го. Однако новая проверка от Суздальской межрайонной прокуратуры