23.07.2020

2020-07-23 18:15:04

Во Владимирской области зарегистрировано 5369 случаев коронавируса

Больше всего - 925 - во Владимире

778 - в Гусь-Хрустальном районе

635 - в Петушинском районе

474 - о. Муром

414 - в Александровском районе

423 - в Ковровском районе

306 - в Собинском районе

279 - в Вязниковском районе

245 - в Юрьев-Польском районе

194 - в Кольчугинском районе

156 - в Судогодском районе

130 - в Киржачском районе

125 - в Меленковском районе

89 - в Суздальском районе

76 - в Камешковском районе

51 - в г. Радужном

36 - в Селивановском районе

33 - в Гороховецком районе.

За прошедшие сутки на 23 июля 2020 года лабораторно подтверждено 36 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией

6 - в г. Владимире

5 - в Ковровском районе

4 - в Муромском районе

4 - в Судогодском районе

3 - в Александровском районе

3 - в Меленковском районе

2 - в Кольчугинском районе

2 - в г. Радужный

2 - в Киржачском районе

2 - в Суздальском районе

1 - в Камешковском районе

1 - в Гороховецком районе

1 - в Селивановском районе