Во Владимире продолжается строительство Рпенского проезда. Новая автомобильная дорога станет дублером загруженных транспортом улиц Большая Нижегородская и Добросельская. Сейчас на

Во Владимире продолжается строительство Рпенского проезда. Новая автомобильная дорога станет дублером загруженных транспортом улиц Большая Нижегородская и Добросельская. Сейчас на Рпенском проезде ведутся подготовительные работы для установки опор будущего моста через реку. Его протяженность превысит 185 метров, ширина проезжей части составит 15 метров, плюс будут две полосы безопасности шириной по метру каждая. В связи с