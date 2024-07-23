146 нарушений, 37 представлений, 50 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, еще 20 должностных и юридических лиц – к административной. Так выглядит обстановка с вывозом

146 нарушений, 37 представлений, 50 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, еще 20 должностных и юридических лиц – к административной. Так выглядит обстановка с вывозом мусора во Владимире. Итоги полугодия подвели в прокуратуре. Начать стоит с того, что часто контейнерные площадки обустроены неправильно: нет ограждения, твердого покрытия (без которого оставленный на земле мусор будет загрязнять