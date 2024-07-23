Обманутая девушка обратилась в полицию 16 июля. Она рассказала, что она откликнулась вакансию о подработке, а в итоге потеряла свои сбережения. Как сообщили в УМВД, за прошедшую неделю жители

Обманутая девушка обратилась в полицию 16 июля. Она рассказала, что она откликнулась вакансию о подработке, а в итоге потеряла свои сбережения. Как сообщили в УМВД, за прошедшую неделю жители региона перевели мошенникам в общей сложности 31 миллион рублей. Больше миллиона рублей «подарил» мошенникам 50-летний житель Коврова. Мужчина хотел заработать на биржевой платформе. В итоге он