И взрослые и подростки. Правила дорожного движения – это жизненно важные правила, которые необходимо соблюдать.

Летом традиционно возрастает число дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов. В отличие от автомобилистов мотоциклисты могут получить серьезные травмы даже при небольшом ДТП. Достаточно падения на скорости 10-20 км/ч, чтобы сломать руку или ногу, а в случае отсутствия защитного мотошлема - получить черепно-мозговую травму.При этом некоторые мотоциклисты продолжают пренебрегать правилами безопасности. Среди самых распространенных нарушений ПДД мотоциклистами: превышение скорости, несоблюдение рядности и выезд на встречную полосу. Такое преступное «лихачество», как правило, приводит к серьезным последствиям. Чаще - для самого мотоциклиста.15 июля в Гусь-Хрустальном районе по предварительной вине 44-летнего водителя мотоцикла произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадавший мотоциклист был направлен на амбулаторное лечение. Другое ДТП, произошедшее 17 июля также в Гусь-Хрустальном районе, закончилось трагедией: не рассчитав дистанцию до впереди движущегося большегруза и столкнувшись с ним, 40-летний водитель мотоцикла погиб, его пассажир была госпитализирована.Зачастую не осознавая последствий, не зная правил дорожного движения и не имея водительского удостоверения, мотехникой управляют подростки.В субботу, 20 июля, на нерегулируемом перекрестке ул. Северная – ул. Первомайская в с. Понфилово Муромского района 14-летний водитель мотоцикла Fox-124 допустил столкновение с автомобилем «Киа», 39-летний водитель которого двигался впереди в попутном направлении и выполнял на перекрестке маневр поворота налево. В результате ДТП водитель мотоцикла госпитализирован. В отношении родителей подростка сотрудниками полиции составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.Уважаемые родители, помните о том, что детям не место за рулем мототехники! «Покатушки» на таких необдуманных «подарках» могут закончится трагедией. Будьте ответственны и благоразумны, помните, что всему свое время, превыше всего – здоровье и жизнь родного человека. Вы никогда себе не простите, если случится ДТП с участием вашего ребенка, а ведь, зачастую, именно от вашего решения или немого согласия он садится за руль мотоцикла или мопеда.Госавтоинспекция призывает водителей мототранспорта к соблюдению правил дорожного движения. Всем мотоциклистам необходимо особенно внимательно относиться к ПДД и не допускать нарушений. В обязательном порядке иметь соответствующие документы на право управления и на сам мототранспорт, использовать специальную экипировку.Напоминаем, что водительское удостоверение на право управления мотоциклами, мотороллерами и другими мототранспортными средствами с двигателем, объём которого не превышает 125 см3, а мощность не превышает 11 кВт (категория «А1»), может быть получено лицами, достигшими 16 лет. На управление автомобилями и мотоциклами любых видов – лицами, достигшими 18 лет (категория «А»).За управление транспортным средством водителем, не имеющим права на управление транспортными средствами, предусмотрен административный штраф в размере от 5000 до 15 000 рублей (статья 12.7 КоАП РФ).