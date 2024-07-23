В сети фигурант размещал объявления о продаже автомобильных колес по привлекательной цене, однако в действительности никакого отношения к такому «бизнесу» не имел.

В середине июля в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОМВД России по Петушинскому району во взаимодействии с коллегами из Управления уголовного розыска регионального Управления МВД России задержали в Ростовской области 29-летнего мужчину, подозреваемого в совершении дистанционного мошенничества.От противоправной деятельности злоумышленника в июне пострадал житель города Петушки. Как пояснил сотрудникам полиции потерпевший, он заинтересовался размещенном в одном из популярных интернет-сервисов объявлением о продаже комплекта автомобильных колес по привлекательной цене. Вступив в переписку с «продавцом», местный житель, не подозревая, перевел по его просьбе 40 000 рублей на обозначенный счет и стал ожидать товар. Как итог: долгожданные колеса доставлены покупателю не были, а продавец перестал выходить на связь.Злоумышленник, задержанный оперативниками в Ростовской области, был доставлен во Владимирский регион. Мужчина, ранее судимый за совершение аналогичных преступлений, дал признательные показания.Следователем следственного отдела ОМВД России по Петушинскому району в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.У следствия есть основания полагать, что фигурант причастен еще как минимум к семи аналогичным преступлениям, совершенным в отношении жителей ряда регионов. Расследование уголовного дела продолжается.