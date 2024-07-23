В Вязниках продолжается большой марафон в честь 51-го Всероссийского Фатьяновского праздника поэзии...

В Вязниках продолжается большой марафон в честь 51-го Всероссийского Фатьяновского праздника поэзии и песниПрограмма охватывает несколько дней. Так, на родине вязниковского соловья, легендарного поэта-песенника Алексея Фатьянова, уже прошёл открытый легкоатлетический пробег его памяти. Он стартовал с Соборной площади Вязников. Участниками мемориального пробега стали сотни спортсменов.На 25 июля намечен вечер встречи поэтов России "Вязниковские поэтические вечера". Площадкой станет поэтический сквер возле Музея Песни 20-го века. Именно там установлен памятник Алексею Фатьянову.26 июля- в Вязниках и районе - большая концертная программа. С 19:00 она охватит микрорайоны Вязников и посёлки: Мстёру, Никологоры, Стёпанцево.Самым насыщенным на события станет 27 июля. Жителей и гостей Вязников ждут тематические программы и пешеходные экскурсии, литературный марафон "Пегас над городом", ярмарка "Город мастеров", фольклорный праздник "Вязниковский разгуляй", а на солнечной поляночке пройдет гала-концерт 51-го Всероссийского Фатьяновского праздника поэзии и песни.