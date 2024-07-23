Годовалый ребенок пострадал в серьезном ДТП в микрорайоне Юрьевец. Столкнулись микроавтобус и большегруз. По данным дорожных полицейских, спровоцировал аварию именно водитель китайского

Годовалый ребенок пострадал в серьезном ДТП в микрорайоне Юрьевец. Столкнулись микроавтобус и большегруз. По данным дорожных полицейских, спровоцировал аварию именно водитель китайского тягача. Он решил пойти на разворот с правой обочины и снес с дороги автобус. ДТП произошло 22 июля в районе семи часов вечера недалеко от строительного магазина Аксон. Анастасия Осокина, инспектор отдела ГАИ