За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 45 ДТП, в которых 3 человека погибли и 62 человека получили ранения.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 45 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибли, 62 человека получили ранения различной степени тяжести, в том числе 12 детей.Полицейскими оформлено 312 происшествий с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлен 81 водитель, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования.Гусь-Хрустальный районПо предварительной информации, 15.07.2024 г. около 18:10 на 39 км автодороги «Гусь-Хрустальный – Лесниково – Купреево» в Гусь-Хрустальном районе водитель мотоцикла RACER, 1979 г.р., не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «ГАЗ» под управлением водителя 1972 г.р. В результате ДТП водитель мотоцикла направлен на амбулаторное лечение.Суздальский районПо предварительной информации, 16.07.2024 г. около 13:00 на 258 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Суздальском районе водитель автомобиля «МАЗ», 1972 г.р., на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении автомобилю «ВАЗ» под управлением водителя 1955 г.р., в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» направлен на амбулаторное лечение.Гусь-Хрустальный районПо предварительной информации, 17.07.2024 г. около 15:30 на 265 км автодороги М-12 «Восток» в Гусь-Хрустальном районе, водитель мотоцикла DUCATI, 1983 г.р., двигаясь в направлении г. Нижний Новгород, неправильно выбрал дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении автомобиля HINO под управлением водителя 1976 г.р., в результате чего совершил с ним столкновение. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия, пассажир мотоцикла, 1995 г.р., госпитализирована.Судогодский районПо предварительной информации, 18.07.2024 г. около 00:35 на 215 км автодороги М-7 «Волга» в Судогодском районе, водитель автомобиля «Газель», 1972 г.р., двигаясь со стороны г. Нижний Новгорода в сторону г. Москвы, не справился с управлением, съехал на правую обочину и совершил наезд на стоящий автомобиль «Мерседес» под управлением водителя 1999 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Газель» госпитализирован, водитель автомобиля «Мерседес» направлен на амбулаторное лечение.Вязниковский районПо предварительной информации, 19.07.2024 г. около 23:00 минут на 292 км автодороги М-7 «Волга» в Вязниковском районе водитель автомобиля «Луидор», 1963 г.р., двигаясь по правой полосе движения, совершил наезд на стоящий на запрещающий сигнал светофора автомобиль MAN под управлением водителя 1996 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Луидор» скончался на месте ДТП.г. КиржачПо предварительной информации, 20.07.2024 г. около 12:40 на ул. Б. Московская в г. Киржач водитель мопеда ORION, 2002 г.р., не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Ниссан» под управлением водителя 1957 г.р., в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП водитель мопеда ORION направлен на амбулаторное лечение.Суздальский районПо предварительной информации, 21.07.2024 г. около 12:00 на ул. Школьная в с. Мордыш Суздальского района на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог водитель автомобиля «Лада», 1970 г.р., не предоставила преимущество в движении автомобилю «ВАЗ» под управлением водителя 1980 г.р., в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» госпитализирован, водитель автомобиля «Лада» направлена на амбулаторное лечение.Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. При управлении транспортным средством соблюдайте боковой интервал и дистанцию, учитывайте дорожные условия, воздержитесь от выполнения опасных маневров, осуществляйте движение с разрешенной скоростью, позволяющей остановиться или выполнить маневр в случае непредвиденной ситуации. Будьте особенно внимательными перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками. Не садитесь за руль, если употребили спиртное.Пешеходам, в свою очередь, необходимо передвигаться по тротуарам, переходить проезжую часть только в установленных местах, предварительно убедившись в безопасности, а также пользоваться световозвращающими элементами.