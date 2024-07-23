АО «Транснефть–Верхняя Волга» подвело итоги работы в сфере эколого-аналитического контроля за первые 6 месяцев текущего года.

АО «Транснефть–Верхняя Волга» подвело итоги работы в сфере эколого-аналитического контроля за первые 6 месяцев текущего года. Мониторинг состояния окружающей среды проводился в 14 регионах Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов.Эколого-аналитические лаборатории компании провели 16,8 тыс. анализов проб сточных, природных и питьевых вод, а также атмосферного воздуха. Специалисты определяли концентрации нефти, нефтепродуктов и других веществ.Результаты анализов показали, что производственные объекты предприятия работают в соответствии с существующими требованиями экологической безопасности и не вредят окружающей среде.Отмечается, что в текущем году компания направила почти 27 млн рублей на выполнение мероприятий в области охраны окружающей среды. Среди них около 10 млн рублей пошло на защиту водных ресурсов.Кроме того, в целях сохранения биологического разнообразия в местах расположения производственных объектов предприятие выпустило 19,4 тыс. мальков стерляди в реку Оку в Муроме Владимирской области, а также 5,7 тыс. мальков в Волгу в селе Фокино Нижегородской области.Охрана окружающей среды – один из приоритетов в деятельности компании, которая руководствуется принципами энергосбережения и повышения энергетической эффективности для сохранения природных ресурсов.