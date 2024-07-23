Житель Вязниковского района разобрал теплицу на чужом участке и сдал в пункт приема металла В...

Житель Вязниковского района разобрал теплицу на чужом участке и сдал в пункт приема металлаВ отношении 40-летнего жителя одной из районных деревень Вязниковского района завершено расследование уголовного дела.Известно, что в мае безработный обвиняемый, находясь в нетрезвом виде, украл теплицу с приусадебного участка одного из домов в деревне Чудиново.Дело обстояло следующим образом: ночью злоумышленник проник на участок и разобрал теплицу на части, которые перенес за заброшенные гаражи. На следующий день мужчина вывез металлические элементы теплицы в пункт приема металла и получил за них 3 000 рублей. Деньги он потратил на собственные нужды.Материальный ущерб, причиненный владелице, составил 20 000 рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В настоящее время уголовное дело направлено в суд.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky