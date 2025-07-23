Приговор пока не вступил в законную силу.

Бывший депутат Совета народных депутатов округа Муром Владимирской области, Александр Ширманов, приговорен к семи годам шести месяцам колонии строгого режима. Его признали виновным в мошенничестве, создании преступного сообщества и легализации доходов, полученных от хищения грантов Всероссийского конкурса молодежных проектов на сумму более 270 миллионов рублей.Суд также назначил Ширманову ограничение свободы на срок 1 год 6 месяцев и штраф в размере 3 миллиона рублей. Приговор пока не вступил в законную силу., что с 2019 по 2022 год Ширманов руководил структурным подразделением преступного сообщества в Муроме. Целью группировки было хищение средств, выделяемых Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) в виде грантов из федерального бюджета. За этот период Ширманов и его сообщники нашли не менее 145 подставных лиц, от имени которых подали фиктивные заявки на участие в конкурсе.Руководители преступного сообщества, используя своё должностное положение, обеспечивали победу этих фиктивных заявок и получение грантов. Полученные более 270 миллионов рублей впоследствии были легализованы.