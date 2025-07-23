Анкету для участия необходимо заполнить и подать в период с 18 июля по 15 августа.

Владимирские школьники получили возможность принять участие в профориентационной смене проекта «Билет в будущее», которая пройдет во Всероссийском детском центре «Смена».Фонд гуманитарных проектов совместно с ВДЦ «Смена» объявили конкурсный отбор для активных подростков в возрасте от 14 до 17 лет, участвующих во всероссийском проекте «Билет в будущее», для участия в уникальной профориентационной смене «Педагогика: Век новых Возможностей».В рамках смены участники узнают о влиянии современных технологий на профессию учителя, попробуют себя в роли педагогов различных направлений, встретятся с известными деятелями педагогики и разработают собственные образовательные проекты. Программа поможет развить организаторские и лидерские навыки, а также познакомит с различными профессиями в сфере образования, направленными на подготовку педагогов будущего.Анкету для участия необходимо заполнить и подать в период с 18 июля по 15 августа. Более подробная информация об условиях участия доступна на проекта «Билет в будущее».