В мире ожидают циркуляцию нескольких штаммов вируса гриппа

В мире ожидают циркуляцию нескольких штаммов вируса гриппаВ предстоящий эпидемический сезон по данным ВОЗ в мире ожидают циркуляцию нескольких штаммов вируса гриппа.Вакцинацию против гриппа включили в Национальный календарь профилактических прививок. За счет средств из федерального бюджета иммунизируют главные «группы риска»: детей с 6 месяцев, учащихся 1-11 классов, студентов, работников медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременных женщин, людей старше 60 лет, призывников и тех, у кого есть хронические заболевания легких, сердечно–сосудистой системы, метаболические нарушения и ожирение.В Роспотребнадзоре рекомендуют руководителям предприятий организовать вакцинацию против гриппа, предусмотрев на это средства из бюджета. Вакцинация предотвращает заболевание гриппом на 80-90% и снижает смертность от гриппа на 41%. Привитые пациенты болеют гораздо легче, без осложнений.