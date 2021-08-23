День города Владимира состоится 11 сентября. Администрация Владимира приступила к планированию программы мероприятий. Праздник пройдёт в онлайн- и очном формате. Доступ на площадки будет ..

День города Владимира состоится 11 сентября. Администрация Владимира приступила к планированию программы мероприятий. Праздник пройдёт в онлайн- и очном формате.Доступ на площадки будет предоставляться по QR-кодам. Горожан ждёт фейерверк. Масштаб торжеств будет зависеть от рекомендаций Роспотребнадзора и исходя из текущей эпидситуации. При этом от крупных массовых скоплений владимирцев придётся отказаться.Напомним, в прошлом году День рождения областной столицы отменили из-за пандемии коронавируса.