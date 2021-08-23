Основанием послужило письменное его заявление.

Владимирский облизбирком снял с предвыборной гонки кандидата от партии «Новые Люди» . Основанием послужило письменное его заявление.Теперь у политического объединения осталось всего два соискателя депутатских кресел. Один пойдёт по 80-му округу в российский парламент. Второй – попробует избраться в одном из муниципалитетов.Добавим, что на этапе подачи документов в ТИК трое представителей партии вовсе не представили бумаги для регистрации. Ещё один человек собирал подписи с жителей других городов и районов.