Злоумышленник выставил москитную сетку в частном доме и через открытое окно похитил рюкзак, в котором хранились деньги.

В середине июля текущего года в ОМВД России по Суздальскому району поступило сообщение о пропаже денег. Заявитель пояснил, что наличные в сумме 5 000 рублей находились в рюкзаке, который лежал в одной из комнат в частном доме.Сотрудники полиции по горячим следам провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого по подозрению в причастности к совершению кражи задержали 38-летнего безработного местного жителя.Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что выставил москитную сетку и через открытое окно достал находившийся в доме рюкзак, из которого похитил деньги. Впоследствии похищенное он потратил на продукты и алкоголь.Следственным отделом ОМВД России по Суздальскому району в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.