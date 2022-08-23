«Энергосбыт Волга» информирует о появлении подозрительных листовок в почтовых ящиках жителей...
«Энергосбыт Волга» информирует о появлении подозрительных листовок в почтовых ящиках жителей Владимирской области, в которых некие организации агрессивно предлагают за деньги провести поверку или замену приборов учёта, угрожая в случае отказа повышением платы за услугу ЖКХ. Оформлены листовки максимально «официально»: есть номер извещения, печать, фамилия и даже подпись якобы «ответственного лица». При этом ни адреса, ни фамилии абонента в листовках не указано.
Аферисты навязывают не только поверку, но и платную установку счётчиков электроэнергии. «Энергосбыт Волга» подчёркивает, что бесплатно установкой приборов учёта занимаются представители гарантирующего поставщика, в частных домовладениях – сетевая организация. Исключение составляют только случаи, когда абонент сам решил досрочно установить «умный» прибор учёта.
Если неизвестные представляются сотрудниками гарантирующего поставщика электроэнергии, работниками сетевой организации или электриками и предлагают за деньги заменить электросчётчик, «Энергосбыт Волга» призывает отказаться от услуг и не подписывать никаких документов.
Поверку средств измерений осуществляют аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации юридические лица. Сведения о сроках поверки приборов учёта указываются в квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг. Период, через который необходимо поверять счётчик, указан в паспорте каждого такого прибора. Кроме того, этой информацией может владеть поставщик ресурса или организация, выставляющая платёжные документы, пояснили в инспекции государственного жилищного надзора Владимирской области.
О подозрительных людях необходимо сообщить в правоохранительные органы и оператору контактного центра «Энергосбыт Волга» по телефону 8 (4922) 77-30-00 (понедельник-суббота с 8:00 до 20:00) или по электронной почте [email protected]