22 августа на еженедельном оперативном совещании с главой региона Александром Авдеевым одной из тем...

22 августа на еженедельном оперативном совещании с главой региона Александром Авдеевым одной из тем повестки стала ситуация с распространением коронавирусной инфекции во Владимирской области.«Отрасль здравоохранения готова к увеличению количества пациентов в связи с ростом заболеваемости новым подвидом «Омикрона», – сообщил врио заместителя Губернатора Константин Баранов.Во Владимирской области с 21 августа действует уже 364 койки для пациентов с COVID-19. Доля свободного коечного фонда составляет порядка 60 процентов, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области. В учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения вновь введён масочный режим. В области в полной готовности находятся лаборатории по проведению ПЦР-тестирования, в том числе, экспресс-диагностики. В наличии есть все виды вакцины.На сегодняшний день коронавирус выявлен у 157 жителей области. Большинство заболевших находится на амбулаторном лечении. Самая большая нагрузка на медперсонал – в первичном звене и подразделениях скорой медицинской помощи.«В связи с тем, что вирус отличается высокой контагиозностью, мы ожидаем примерно такого же количества заболевших, как и в прошлую волну пандемии. При этом рассчитываем, что «тяжёлых» больных, требующих интенсивной терапии, будет немного. Тем не менее, готовы и к неблагоприятному прогнозу. В регионе имеется в необходимом количестве запас лекарственных средств, в том числе дорогостоящих, и средств защиты», – отметил Константин Баранов.Фото https://www.pxfuel.com/