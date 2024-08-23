Эти преступления были совершены группой лиц по предварительному сговору и нанесли значительный ущерб гражданам.

Прокуратура Владимирской области утвердила обвинительное заключение по делу против двух местных жителей, обвиняемых в пяти эпизодах мошенничества, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 159 УК РФ. Эти преступления были совершены группой лиц по предварительному сговору и нанесли значительный ущерб гражданам.Согласно данным следствия, обвиняемые вступили в сговор с неустановленными лицами для незаконного обогащения. Они звонили пенсионерам из разных городов области, представляясь их родственниками, знакомыми или сотрудниками правоохранительных органов. Вводя пожилых людей в заблуждение, мошенники убеждали их передать деньги для «решения» проблем, связанных с якобы произошедшими ДТП с участием их близких.После телефонных разговоров обвиняемые лично приходили к потерпевшим, забирали деньги и переводили их на указанные счета, оставляя себе часть суммы в качестве вознаграждения. В результате они похитили у пятерых пожилых граждан более 1,2 миллиона рублей.