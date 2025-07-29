Характерный запах, гнилые доски и это лишь часть проблемы. Во Владимире жилой дом №32 на Асаткина пятый раз заливает фекалиями. Отходы из канализации попадают прямо через туалет и ванную

Характерный запах, гнилые доски и это лишь часть проблемы. Во Владимире жилой дом №32 на Асаткина пятый раз заливает фекалиями. Отходы из канализации попадают прямо через туалет и ванную комнату на пол первого этажа общежития. Находиться, а тем более жить в таких условиях просто невозможно. Многодетный отец Иван Мининков борется со зловонной проблемой уже год.