Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области информирует о судебном решении по иску надзорного ведомства.

Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области информирует о судебном решении по иску надзорного ведомства. Прокурор Киржачского района обратился с требованием о сносе пустующих аварийных домов.Жители этих зданий были расселены в 2022 году, однако срок сноса был установлен на июнь 2026 года. Прокуроры отметили, что аварийные дома не огорожены и доступны для всех. В связи с этим они потребовали снести здания в течение полугода.Суд удовлетворил их требования, однако решение пока не вступило в законную силу.