Пожар, унесший жизнь мужчины, случился в 4 часа ночи 22 августа. Загорелся частный дом №1 на улице Глячкова в деревне Юрино. Как сообщают в МЧС, на место оперативно выехали 15 спасателей и 4

Пожар, унесший жизнь мужчины, случился в 4 часа ночи 22 августа. Загорелся частный дом №1 на улице Глячкова в деревне Юрино. Как сообщают в МЧС, на место оперативно выехали 15 спасателей и 4 единицы техники. Им удалось потушить огонь. Пожар оказался достаточно крупным – площадь около 145 квадратных метров. К сожалению, на месте обнаружили погибшего