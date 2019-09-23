Садоводам рекомендуют побыстрее собрать остатки урожая, а теплолюбивые растения укрыть на зимний период

Садоводам рекомендуют побыстрее собрать остатки урожая, а теплолюбивые растения укрыть на зимний периодВо Владимирской области, по прогнозам метеорологов, ближайшие 3 ночи будут очень холодными. Температура в ночной период с 23 по 26 сентября опустится до -2 градусов, а днем будет не выше +6 градусов. Садоводам рекомендуют побыстрее собрать остатки урожая, а теплолюбивые растения укрыть на зимний период.И главное - спасатели предупреждают: будьте осторожнее с отопительными приборами! Использовать бытовой газ для обогрева категорически запрещается! Это чревато пожарами. А электрообогреватели допустимы только фабричные, ни в коем случае не самодельные, и только в исправном состоянии. Их нельзя оставлять без присмотра и нельзя ничем накрывать.Будьте бдительны, не допустите возникновение пожара!