Депутаты Владимирского горсовета выбрали кандидата на пост градоначальника. Напомним, теперь не будет отдельно должностей главы города и главы администрации (сити-менеджера). Они сливаются

Депутаты Владимирского горсовета выбрали кандидата на пост градоначальника. Напомним, теперь не будет отдельно должностей главы города и главы администрации (сити-менеджера). Они сливаются в одну. И большинством голосов на эту должность единственного градоначальника Совет народных депутатов города Владимира, состоящий только из представителей партии “Единая Россия”, избрал Андрея Шохина. За его кандидатуру проголосовало 22 депутата из 23