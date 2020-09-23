В среду, 23 сентября, Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. На событие отреагировала российская журналистка Ксения Собчак.

В среду, 23 сентября, Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. На событие отреагировала российская журналистка Ксения Собчак.Церемония инаугурации прошла утром во Дворце независимости. На мероприятии присутствовали высшие должностные лица, депутаты, представители средств массовой информации, деятели культуры, науки и спорта.Александр Лукашенко положил руку на Конституцию и произнес присягу на белорусском языке. Затем политик подписал акт о принятии присяги, и ему вручили удостоверение президента республики.Примечательно, что церемония прошла в закрытом формате. Дату инаугурации Лукашенко до последнего скрывали. Лишь в среду утром возле Дворца заметили скопление техники и военных.Российская журналистка в своем телеграм-канале назвала это мероприятие позорным. "Самое смешное – эту инаугурацию оправдают мерой предосторожности от коронавируса", – написала она.Напомним, выборы главы Белоруссии прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, действующий лидер Александр Лукашенко набрал большинство голосов. Политика поддержали 80% граждан.Сразу после оглашения итогов по всей республике начались акции протеста. Сотни людей обвинили руководство страны в фальсификации результатов и потребовали провести повторное голосование – честное и прозрачное.