Преступление произошло в майские каникулы.

Вязниковский районный суд завершил рассмотрение уголовного дело в отношении вязниковца, обвиняющегося в умышленном убийстве. Следствием установлено, что 1 мая2020 года обвиняемый распивал спиртные напитки в компании своего знакомого. Между ними возник конфликт, который перерос в драку. Подсудимый нанес собутыльнику удар кулаком в лицо, а потом избивал его гвоздодером, пока пострадавший не скончался на месте от полученных травм.Суд признал мужчину виновным в совершении умышленного убийства и приговорил его к 7 годам колонии строгого режима, сообщается на сайте суда