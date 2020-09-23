Вероятнее всего им станет Андрей Шохин, ранее исполнявший обязанности главы администрации областного центра.

Вероятнее всего им станет Андрей Шохин, ранее исполнявший обязанности главы администрации областного центра.Выбор сделает сессия вновь избранного состава горсовета. Заседание пройдет без присутствия наблюдателей и СМИ — из-за коронавируса.Всего кандидатов на должность трое. Сам Андрей Шохин, который уже 9 лет руководит горадминистрацией. А также известный предприниматель Сергей Казаков и проректор ВлГУ Лев Логинов.Напомним также, что в нынешний состав горсовета прошли представители только одной партии - «Единая Россия».