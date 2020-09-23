Три приятеля погибают в автокатастрофе. Попадают, ясное дело, прямо
на интервью к св. Петру. Пётр видит, что мужики совсем грустные,
пришибленные, и чтобы как-то их подбодрить, говорит:
- Ну вот представьте себе: идут ваши похороны, вы лежите в гробу,
такие нарядные, торжественные, вокруг семьи, друзья. Что бы вы
хотели, чтобы они о вас сказали?
Первый отвечает:
- Ну, хорошо было бы, если бы сказали, что я был прекрасным семьянином,
хорошим доктором, спас множество людей и оставил след в медицине.
Второй:
- Я бы хотел, чтобы кто-нибудь сказал, каким я был замечательным
учителем, что оставил след в душах подростающего поколения, сеял
разумное, доброе, вечное. Ну и что был хорошим отцом, мужем.
Третий:
- А я бы хотел, чтобы все вдруг разом закри
еще анекдот!