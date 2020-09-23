Это традиционная сезонная вспышка острых респираторных заболеваний.

Как говорится, пандемия коронавируса не отменяет существование всех остальных инфекций. С похолоданием и дождями во Владимире увеличилось число заболевших ОРВИ, особенно среди детей. Это традиционная сезонная эпидемия, в среднем, повторяющая прошлогодние значения.Среди малышей до шести лет эпидпорог превышен более, чем на половину. Школьники болеют значительно реже - эпидпорог превышен на 9%.Только в одной школе класс закрыли на карантин из-за вспышки ОРВИ, это значит, заболело более четверти одноклассников.По сведениям Роспотребнадзора, лабораторно подтвержденных случаев гриппа не было.Среди взрослых эпидемии ОРВИ пока не наблюдается. Напомним, что еще не поздно сделать вакцинацию от гриппа. вакцинация от сезонного гриппа. Всего в России прививку сделали 11% населения или 16,1 миллиона человек.