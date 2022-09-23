На пути в Россию. В народных республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях сегодня...

На пути в Россию. В народных республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях сегодня стартовали референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Представители избиркомов ЛДНР и освобожденных территорий работают и во Владимирской области.Сделать свой выбор могут граждане Донбасса, которые живут в 33-ем регионе. Пункты выездного голосования открылись сегодня сразу в нескольких районах области: Гусь-Хрустальном, Судогодском, Муромском, Меленковском, Вязниковском, Гороховецком, Селивановском и округе Муром. Наша съемочная группа работает на участке в Гусь-Хрустальном. Он разместился в здании пункта временного размещения. Планомерное содействие коллегам оказывает Избирательная комиссия Владимирской области. Напомним, голосование будет идти в течение 5 дней. Основной день референдума - 27 сентября. Голосование с сегодняшнего дня организовано и на 4 стационарных участках в Городском дворце культуры Владимира.Марина Журавлева, вынужденный переселенец, уроженка Донбасса:– Мы этот день 8 лет ждали. С 2014 года. Мы очень рады, что нас присоединят к России.Надежда Корижская, вынужденный переселенец, уроженка Донбасса:– Народ всех республик, всех освобожденных областей наконец-то сможет выдохнуть.Александра Журавлева, вынужденный переселенец, уроженка Донбасса:– Хочется, чтобы Луганск стал все же Россией и был мир. У нас там и бабушки, тети, дяди, хочется, чтобы все было хорошо.И менее чем через полчаса в областном центре начнется митинг в поддержку референдумов о вхождении в состав Российской Федерации ЛДНР, Херсона и Запорожья. Акция пройдет в Центральном городском парке Владимира.