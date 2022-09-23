Позвонить и задать все интересующие вопросы жители Владимирской области могут по телефону 122. В...

Позвонить и задать все интересующие вопросы жители Владимирской области могут по телефону 122.В связи с объективно повышенной нагрузкой на каналы связи время ожидания ответа оператора может увеличиваться. Просим с пониманием отнестись к ситуации. Сотрудники колл-центра принимают все необходимые меры для улучшения работы, сообщила пресс-служба администрации региона.Часто задаваемые вопросы на тему частичной мобилизации собирает Правительство России и совместно с Минобороны готовит ответы – их можно будет также получить на сайте объясняем.рф.Фото https://www.pxfuel.com/