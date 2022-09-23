В эту субботу начинается традиционный региональный фестиваль Диалог культур. Площадкой станет...

В эту субботу начинается традиционный региональный фестиваль "Диалог культур". Площадкой станет село Гнездилово Суздальского района.Для детей и подростков будут работать мастер-классы по традиционным народным промыслам. У храмового комплекса выступят фольклорные национальные коллективы из Владимира, Боголюбова, Костерева. Программу будут оценивать по трем номинациям - выступление, костюм, национальные блюда.