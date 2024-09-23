Диспетчер в аэропорту. Еле успевает отвечать на запросы самолетов, голоса со всех сторон. Вдруг прорезается требовательный голос:
— Говорит борт 713, дайте полосу для посадки.
Диспетчер:
— 713-й, пока дать полосу не могу. Станьте на высоту девятьсот метров и ждите.
Голос громче:
— А я говорю — дайте полосу!
— Не дам полосу, перед вами очередь!
Еще громче:
— Плевать на очередь, срочно дайте полосу, мать вашу!
— Прекратите орать в микрофон!
— Какой, на хрен, микрофон! Он у меня уже полчаса, как отказал!
еще анекдот!