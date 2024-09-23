16-летнего жителя Вязников заключили под стражу после очередной кражи с проникновением. В ночь с 20 на 21 сентября подросток решил обокрасть знакомую местную жительницу, которой иногда помогал

16-летнего жителя Вязников заключили под стражу после очередной кражи с проникновением. В ночь с 20 на 21 сентября подросток решил обокрасть знакомую местную жительницу, которой иногда помогал по хозяйству. О преступлении рассказали в пресс-службе Следкома области. Юный бандит попал в квартиру через балкон (женщина живет на первом этаже). Украсть он решил сумку с 10 000