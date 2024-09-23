Как приводят в порядок школьную территорию, благоустраивают дворы и готовят район к отопительному сезону? За ответами на эти вопросы депутаты Законодательного собрания приехали в

Как приводят в порядок школьную территорию, благоустраивают дворы и готовят район к отопительному сезону? За ответами на эти вопросы депутаты Законодательного собрания приехали в Кольчугинский район. Отправной точкой проверок стала школа №5. Она наряду с другими стоит в списке на приведение в порядок территорий детских образовательных учреждений в области. На эти цели было направлено 300