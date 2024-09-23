Крупный пожар в Заклязьменском. В минувшее воскресенье, 22 сентября, на улице Фоминской загорелись старые хозпостройки, из-за сухой погоды огонь быстро перекинулся на деревья, общая площадь

Крупный пожар в Заклязьменском. В минувшее воскресенье, 22 сентября, на улице Фоминской загорелись старые хозпостройки, из-за сухой погоды огонь быстро перекинулся на деревья, общая площадь пожара составила 2500 квадратных метров. Первый звонок поступил в главное управление МЧС области в 15:23. Как рассказали в тревожном ведомстве, по уточненным данным, к тушению привлекались 34 спасателя, чтобы побороть