Работы на мосту через Клязьму продолжаются. Первую полосу заасфальтировали, приступили ко второй. Дорожники уже срезали старое покрытие посередине моста. Сегодня, 23 сентября, по нашей

Работы на мосту через Клязьму продолжаются. Первую полосу заасфальтировали, приступили ко второй. Дорожники уже срезали старое покрытие посередине моста. Сегодня, 23 сентября, по нашей информации, планируется укладка двух слоев асфальта. Напомним, ремонт дорожного полотна начался 16 сентября. После небольших заминок, о которых мы рассказывали ранее, темпы стали нарастать. Наш источник, знакомый с ситуацией, намекнул, что