76-летняя пенсионерка занималась огородом, но только в своих теплицах она выращивала не огурцы с помидорами, а коноплю, сообщили в ФСБ. Супруги, 55-летняя женщина и 56-летний мужчина, отвечали за

76-летняя пенсионерка занималась огородом, но только в своих теплицах она выращивала не огурцы с помидорами, а коноплю, сообщили в ФСБ. Супруги, 55-летняя женщина и 56-летний мужчина, отвечали за сбор и перевозку «дурман-травы» в Муром. А их сын уже продавал марихуану желающим. Незаконную деятельность пресекли в начале сентября этого года в рамках операции «Мак». Задержали сначала