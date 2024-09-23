76-летняя пенсионерка занималась огородом, но только в своих теплицах она выращивала не огурцы с помидорами, а коноплю, сообщили в ФСБ. Супруги, 55-летняя женщина и 56-летний мужчина, отвечали за
<a href="https://33live.ru/novosti/23-09-2024-operativniki-nakryli-semejnyj-narkobiznes-v-vyaznikovskom-rajone-babushka-vyrashhivala-deti-sobirali-vnuk-prodaval.html" target="_blank">Оперативники накрыли семейный наркобизнес в Вязниковском районе: бабушка выращивала, дети собирали, внук продавал</a> - 76-летняя пенсионерка занималась огородом, но только в своих теплицах она выращивала не огурцы с помидорами, а коноплю, сообщили в ФСБ. Супруги, 55-летняя женщина и 56-летний мужчина, отвечали за
[url=https://33live.ru/novosti/23-09-2024-operativniki-nakryli-semejnyj-narkobiznes-v-vyaznikovskom-rajone-babushka-vyrashhivala-deti-sobirali-vnuk-prodaval.html]Оперативники накрыли семейный наркобизнес в Вязниковском районе: бабушка выращивала, дети собирали, внук продавал[/url] - 76-летняя пенсионерка занималась огородом, но только в своих теплицах она выращивала не огурцы с помидорами, а коноплю, сообщили в ФСБ. Супруги, 55-летняя женщина и 56-летний мужчина, отвечали за