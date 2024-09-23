36 человек пострадали от клеща во Владимирской области с 16 по 22 сентября. Среди пострадавших есть 7 детей. Количество укушенных уменьшается с каждой неделей. Статистикой поделились в

36 человек пострадали от клеща во Владимирской области с 16 по 22 сентября. Среди пострадавших есть 7 детей. Количество укушенных уменьшается с каждой неделей. Статистикой поделились в пресс-службе Роспотребнадзора. Всего в этом году в больницы региона с жалобами на присасывание этого паразита обращались 1 998 человек (из них 438 детей). Еще немного, и число пострадавших