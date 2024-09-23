На вантовом мосту через Оку в Муроме рабочие уже обновили 15 тысяч квадратных метров асфальта. Ремонтом путепровода занимается компания ДСУ-3, сообщили в правительстве области. Сейчас
<a href="https://33live.ru/novosti/23-09-2024-v-murome-remontiruyut-vantovyj-most-cherez-oku.html" target="_blank">В Муроме ремонтируют вантовый мост через Оку</a> - На вантовом мосту через Оку в Муроме рабочие уже обновили 15 тысяч квадратных метров асфальта. Ремонтом путепровода занимается компания ДСУ-3, сообщили в правительстве области. Сейчас
[url=https://33live.ru/novosti/23-09-2024-v-murome-remontiruyut-vantovyj-most-cherez-oku.html]В Муроме ремонтируют вантовый мост через Оку[/url] - На вантовом мосту через Оку в Муроме рабочие уже обновили 15 тысяч квадратных метров асфальта. Ремонтом путепровода занимается компания ДСУ-3, сообщили в правительстве области. Сейчас