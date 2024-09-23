На вантовом мосту через Оку в Муроме рабочие уже обновили 15 тысяч квадратных метров асфальта. Ремонтом путепровода занимается компания ДСУ-3, сообщили в правительстве области. Сейчас

На вантовом мосту через Оку в Муроме рабочие уже обновили 15 тысяч квадратных метров асфальта. Ремонтом путепровода занимается компания ДСУ-3, сообщили в правительстве области. Сейчас специалисты устраивают переходные зоны у деформационных швов. Параллельно идет покраска железобетонных пилонов и металлоконструкций пролетного строения. Также дорожники устанавливают новые светодиодные и виброустойчивые светильники. Их будет 142 штуки. Прокомментируйте новость у