35-летний безработный владимирец пойдет под суд за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Обвиняемый изрезал раскладным ножом подростка. Об этом сообщили в Следкоме. Преступление

35-летний безработный владимирец пойдет под суд за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Обвиняемый изрезал раскладным ножом подростка. Об этом сообщили в Следкоме. Преступление произошло 14 апреля в одном из многоквартирных домов на улице Тракторной. В ту ночь в гостях у молодой женщины находился знакомый 17-летний парень и сосед, фигурант этого дела. Трое вместе выпивали. В