В Костроме сегодня подвели итоги седьмого всероссийского фестиваля теле и радиопрограмм "Человек и вера".

В Костроме сегодня подвели итоги седьмого всероссийского фестиваля теле и радиопрограмм "Человек и вера".Лауреатом в номинации "Лучший радиорепортаж" стала наша коллега , ведущая Радио России и Радио Маяк Ольга Слободнюк с материалом о центре поддержки семьи в поселке Боголюбово. Организацией фестиваля занимались наши коллеги с ГТРК Кострома. В адрес костромского жюри поступило 149 телевизионных и радиопрограмм из 44 регионов страны. В финал конкурса вышли 28 работ духовно-нравственной и патриотической тематики. Отметим, что на протяжении 5 лет ГТРК Владимир неизменно оказывается в призёрах этого Всероссийского конкурса.