Драгоценные камни, змеи и футуризм - всё это в образах кольчугинского визажиста Елизаветы. Она...

Драгоценные камни, змеи и футуризм - всё это в образах кольчугинского визажиста Елизаветы.Она приняла участие в марафоне известного бьюти-блогера Наталины. На протяжении нескольких дней десятки тысяч девушек выполняли её мейк-задания.И по словам Елизаветы, после участия в таких марафонах, у нее всегда появляются новые идеи. Парик, цветные линзы, макияж... и Елизавета уже кукла Франкенштейна или бунтарка Харли Квин.Елизавета Иода, визажист: «Мне стало интересно добавлять чем-то свои портреты. Поначалу это были цветы, ягоды и просто всё, что окружало меня дома. Со временем мои образы усложнялись. Это может быть полчаса на макияж, съемку и обработку. А может быть несколько дней».К битве визажистов присоединилась и наша коллега Любовь Истратова. Она также выполняла задания. В её макияже оттенки драгоценных камней. К примеру, этот образ навеян аметистом. А это - бриллиант - Любовь здесь похожа на снежную Королеву.Любовь Истратова, участница марафона: «(Каждый раз для меня это творческий полёт, отдушина. Особенно в такие пасмурные дни. В этом году марафон выпал на мой отпуск. Я была в Муроме и последние образы пришлось создавать буквально на чемоданах. Это, конечно, очень усложнило моё участие, но сделала его не менее интересным».На просторах интернета развернулся и ещё один марафон-красоты, в которым приняли участие наши владимирские красавицы. Так, Афсана Велимурадова этой осенью выполняла задания известного российского визажиста Гоар Аветисян. Она перевоплотилась в голубокожую девушку Нави из фильма Аватар, стала супервумен и русалочкой.Афсана Велимурадова, визажист: «Остаться оригинальной не так уж легко, поэтому нужно стараться и добавлять в каждый образ свой стиль. Кстати, мой самый любимый образ - женщина кошка. И на каждый образ я тратила около 5 часов. Это безумно вдохновляет и в будущем я бы мечтала накрасить саму Гоар Аветисян».А это - Офелия Мандалян. По её словам, сделать сложный макияж - это ещё половина пути. Важно повторить образ точь-в-точь. Подобрать такую же одежду, как в задании. На поиски может уйти несколько дней.Офелия Мандалян, визажист: «Очень красивые костюмы. И такие, которые в нашем городе не найти и не подобрать. Мне приходилось искать в Москве и в других городах. С помощью доставок или что-то придумывать и доставлять к нам в город».По словам участниц, битва визажистов добавила ярких красок этой осени. И главное здесь не победа, а полученный опыт. И возможно, многие из девушек вскоре устроят и свои марафоны красоты. Юлия Шувалова "Вести Владимир"